கம்பன் கழகம் சாா்பில் பாரதியாா் பிறந்த நாள்
குடியாத்தம் கம்பன் கழகம் சாா்பில், திருவள்ளுவா் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் பாரதியாா் பிறந்த நாள் விழா வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு கம்பன் கழகத் தலைவா் கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். கம்பன் கழக நிறுவனா் ஜே.கே.எம்.பழனி வரவேற்றாா். கழகச் செயலா், வழக்குரைஞா் கே.எம்.பூபதி, கே.எம்.ஜி.கல்லூரித் தலைவா் கே.எம்.ஜி.சுந்தரவதனம் ஆகியோா் பாரதியாா் குறித்து சிறப்புரையாற்றினா்.
பாரதியாா் படத்துக்கு மரியாதைசெலுத்தப்பட்டது. இதில் கம்பன் கழகப் பொருளாளா் கே.எம்.சிவகுமாா், அறக்கட்டளை உறுப்பினா்கள் வழக்குரைஞா்கள் சு.சம்பத்குமாா், ஏ.எல்.சுரேஷ், சிவமூா்த்தி, டி.எஸ்.ரவிச்சந்திரன், சிவசங்கரன், ஜே.தமிழ்ச்செல்வன்,திருவள்ளுவா் மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியா் எஸ்.பழனி, ஆசிரியா்கள்கே.செந்தில்குமாா், பி.கலைச்செல்வன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். இணைச் செயலா் தமிழ் திருமால் நன்றி கூறினாா்.