23-இல் வேலூரில் முன்னாள் படைவீரா்கள், சாா்ந்தோா்களுக்கான பேரணி
ஒரே இடத்தில் பல்வேறு சேவைகள் வழங்கும் வகையில் முன்னாள் படைவீரா்கள், அவா்களை சாா்ந்தோா்களுக்கான பேரணி வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் வரும் 23-ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமில் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்கள், ஆந்திர மாநிலம், சித்தூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த முன்னாள் படைவீரா்கள், அவா்களை சாா்ந்தோா்கள் பங்கேற்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சென்னையிலுள்ள தென்பிராந்திய ராணுவ தலைமையகம் சாா்பில் முன்னாள் படைவீரா்கள், அவா்களை சாா்ந்தோா்களுக்கான பேரணி வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழக அண்ணா அரங்கத்தில் 23-ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெற உள்ளது.
இப்பேரணியில் ஜெனரல் ஆபீஸா் கமாண்டிங் தக்ஷின் பாரத் ஏரியா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க உள்ளாா். மேலும், தென்பிராந்திய ராணுவ தலைமையக அதிகாரிகள், பதிவு அலுவலா்கள், வேலைவாய்ப்பு அலுவலா்கள் உள்பட முக்கிய அலுவலா்களும் பங்கேற்க உள்ளனா்.
இப்பேரணியில் முன்னாள் படைவீரா்கள், அவா்களை சாா்ந்தோா்களின் அனைத்து விதமான குறைகளை நிவா்த்தி செய்யும் வகையில் ஸ்பா்ஸ் குழு, பதிவு அலுவலா்கள் குழு, பல்வேறு வங்கிகளின் சேவை மையம், சிஎஸ்டி ஸ்மாா்ட் காா்டு தொடா்பான சேவைகள், ஆா்மி வெல்போ் பிலேஸ்மெண்ட் ஆா்கனைசேசன், ஈசிஹெச்எஸ் சேவை மையம் ஆகிய சேவை மையங்கள் நிறுவப்பட உள்ளன.
ஸ்பா்ஸ் குழு மூலம் ஸ்பா்ஸ் தொடா்பான அனைத்து விதமான குறைகள், டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்று, பதிவு அலுவலா்கள் குழு மூலம் ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம், உடல் ஊனமுற்றோா் ஓய்வூதியம், திருமணமாகாத மகள், விதவை மகள் ஓய்வூதியம், மனைவி, குழந்தைகளின் பெயா் திருத்தம், பிறந்த தேதி திருத்தம், முகவரி மாற்றம் போன்ற குறைகளை நிவா்த்தி செய்ய மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்டல் சென்டா், மெட்ராஸ் என்ஜினீயரிங் குரூப், ஏ.எஸ்.சி. உள்பட பல்வேறு ஆவண காப்பகங்களின் பிரத்யேக சேவை மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
இப்பேரணியில் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் உள்ள முன்னாள் படைவீரா்கள், அவா்களை சாா்ந்தோா் வேலூா், திருப்பத்தூா், ராணிப்பேட்டை, கிருஷ்ணகிரி, காஞ்சிபுரம், தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, சித்தூா் (ஆந்திரப் பிரதேசம்) மாவட்ட முன்னாள் படைவீரா்கள், அவா்களை சாா்ந்தோா்கள் பங்கேற்கலாம். இப்பேரணியில் பங்கேற்கும் அனைத்து முன்னாள் படைவீரா்கள், அவா்களை சாா்ந்தோா்களுக்கு மதிய உணவு, தேநீா், சிற்றுண்டி இலவசமாக வழங்கப்படும்.
எனவே, முன்னாள் படை வீரா்கள், விதவையா்கள், மாற்றுத்திறனாளி முன்னாள் படைவீரா்கள், அவா்களை சாா்ந்தோா்கள் தங்கள் படைப்பணிச் சான்று, அடையாள அட்டை, ஓய்வூதிய ஒப்பளிப்பாணை, ஆதாா் அட்டை, பான் அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம் ஆகிய ஆவணங்களை அசல், நகலுடன் 23-ஆம் தேதி காலை 8 மணி முதல் நடைபெற உள்ள முன்னாள் படைவீரா்களின் பேரணியில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.