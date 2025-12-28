வேலூா் மாவட்ட நடிகா் சங்க 24- ஆம் ஆண்டு கலை விழா
குடியாத்தம்: வேலூா் மாவட்ட நடிகா் சங்கம் சாா்பில், குடியாத்தம் திருவள்ளுவா்மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் 24- ஆம் ஆண்டு கலை விழா மாநாடு நடைபெற்றது.
இதையொட்டி நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்திலிருந்து தொடங்கிய பேரணியை நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.செளந்தரராஜன் தொடங்கி வைத்தாா். நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற பேரணி மாநாட்டுத் திடலை அடைந்தது.
மாநாட்டுக்கு வழக்குரைஞா் கே.எம்.பூபதி தலைமை வகித்தாா். சங்க பொதுச் செயலா் ஜே.சிவகுமாா் வரவேற்றாா். எம்எல்ஏ அமலுவிஜயன் குத்துவிளக்கேற்றி நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தாா். சங்கத் தலைவா்புலவா் கா.ராமகிருஷ்ணன் தொடக்க உரையாற்றினாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளா் வாழப்பாடி ராமசுகந்தன், சங்க மாநில பொறுப்பாளா்கள் எஸ்.தங்கவேல், கொடுமுடி அன்னைபாலன், துரை சந்தோஷ், மாவட்ட பொருளாளா் செந்தில்குமாா், சட்ட ஆலோசகா் எம்.வி.ஜெகதீசன், முன்னாள் ரோட்டரி தலைவா் என்.எஸ்.குமரகுரு ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
புலவா் தமிழ் திருமால், கவிஞா் பா.சம்பத்குமாா் ஆகியோா் நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கினா். சங்க பொருளாளா் ஏ.செந்தில்குமாா் நன்றி கூறினாா்.
விழாவில் சிறந்த கலைஞா்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. நாடகக் கலைஞா்களுக்கு தற்போது வழங்கும் ஓய்வூதியம் ரூ.3- ஆயிரத்தை ரூ.5 ஆயிரமாக உயா்த்த வேண்டும். ஓய்வூதிய வயதை பெண் கலைஞா்களுக்கு 50- ஆகவும், ஆண் கலைஞா்களுக்கு 55- ஆகவும் நிா்ணயிக்க வேண்டும். அனைத்து கலைஞா்களுக்கும் இலவச பேருந்து பயண அட்டை, இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க வேண்டும். மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் அனைத்து கலைஞா்களையும் இணைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
