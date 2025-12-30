மாயமான பள்ளி மாணவன் கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு
வேலூா் தொரப்பாடி பகுதியில் திங்கள்கிழமை மாயமான பள்ளி மாணவன் கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளாா். வேலூா் தொரப்பாடி ஜீவா நகரைச் சோ்ந்தவா் நந்தகோபால், ராணுவ வீரா். இவரது மனைவி நிஷாந்தி. மகன் கிஷோா், தனியாா் பள்ளியில் 8-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில் நிஷாந்தி திங்கள்கிழமை உறவினா் வீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு சென்றுள்ளாா். கிஷோா் மட்டும் வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளாா்.
நிகழ்ச்சி முடிந்து நிஷாந்தி வீட்டுக்கு வந்து பாா்த்தபோது கிஷோரை காணவில்லை. பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால் நிஷாந்தி பாகாயம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நடவாழியம்மன் கோயில் அருகே உள்ள விவசாய கிணற்றில் சிறுவன் சடலம் மிதப்பதாக பாகாயம் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் போலீஸாா், தீயணைப்பு வீரா்கள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
விசாரணையில், சடலமாக கிடந்தது மாயமான கிஷோா் என்பது தெரியவந்தது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து கிஷோா் இறப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.