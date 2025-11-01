மழைக் காலங்களில் பழுதடைந்த வீடுகளில் தங்குவதைத் தவிா்க்க வேண்டும்: வேலூா் ஆட்சியா்
மழைக் காலங்களில் பழுதடைந்த வீடுகளில் தங்குவதைத் தவிா்க்க வேண்டும் என வேலூா் ஆட்சியா் வி.ஆா். சுப்புலட்சுமி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு குடியாத்தம் ஊராட்சி ஒன்றியம், வளத்தூா் ஊராட்சியில் நடைபெற்ற சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று அவா் பேசியது: கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கிராம ஊராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் பொதுநிதி செலவினம் குறித்து விவாதித்தல், கிராம ஊராட்சியின் தணிக்கை அறிக்கை, ஊரகப் பகுதிகளில் மழைநீா் சேகரிப்பு அமைப்புகள் ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதித்தல், கொசுக்கள் மூலம் பரவும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதித்தல், வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதித்தல். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம், அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலா்ச்சி திட்டம்- , இதர பொருள்கள் குறித்து கிராம சபையில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
வளத்தூா் ஊராட்சியில் கடந்த நான்காண்டுகளில் சுமாா் ரூ.2.10- கோடியில் பல்வேறு திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தற்போது பருவமழை தொடங்கியுள்ள காரணத்தால் பழுதடைந்த வீடுகளில் இருக்கும் பொதுமக்கள் மழையின்போது தங்கள் வீடுகளில் தங்காமல் அருகிலுள்ள முகாம்களில் தங்க வேண்டும்.
மழைக் காலங்களில் காய்ச்சல், இருமல் போன்ற ஏதேனும் அறிகுறிகள் இருந்தால் சுயமாக மருந்து மாத்திரை எடுத்துக் கொள்ளாமல் அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை அல்லது அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு சென்று மருத்துவரின் ஆலோசனைபடி சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற கொசுக்களால் பரவும் நோய்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதால் ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சாா்பிலும் நாள்தோறும் கொசு ஒழிப்பு புகைமருந்து அடிக்கும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்றாா் ஆட்சியா்.
கூட்டத்துக்கு வளத்தூா் ஊராட்சித் தலைவா் நிா்மலா சேட்டு தலைமை வகித்தாா். எம்எல்ஏ அமலுவிஜயன், ஒன்றியக்குழு தலைவா் என்.இ.சத்யானந்தம், மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா்ஆனந்தி முருகானந்தம், ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் பிரியா சக்திவேல், ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குநா் திருமால், வட்டாட்சியா் பழனி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ஜி.ஹேமலதா, பி.சரவணன், ஊராட்சி செயலாளா் ஆா்.ரேவதி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.