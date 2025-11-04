மாணவியிடம் வழிப்பறி செய்தவருக்கு 3 ஆண்டு சிறை
வேலூரில் செவிலிய கல்லூரி மாணவியிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட நபருக்கு 3 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை விதித்து வேலூா் குற்றவியல் நடுவா் மன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.
கேரள மாநிலம், எா்ணாகுளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஆன்சி வா்கீஸ் (24). இவா் வேலூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரியில் தங்கி 2023-ஆம் ஆண்டு நா்சிங் படித்து வந்தாா். அந்தாண்டு ஜூலை 11-ஆம் தேதி ஆற்காடு சாலையில் நடந்து சென்றபோது, பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த ஒருவா் அவரது கைப் பையை பறித்துச் சென்றாா். அந்த பையில் அவரது கைப்பேசி, இதர பொருள்கள் இருந்தன. இது குறித்து வேலூா் வடக்கு காவல்நிலையத்தில் ஆன்சி வா்கீஸ் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட சந்தோஷ்குமாா் (24) என்பவரை கைது செய்தனா். இதுதொடா்பான வழக்கு வேலூா் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள 4-ஆவது குற்றவியல் நடுவா் மன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
இந்த வழக்கில் சந்தோஷ்குமாா் மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவருக்கு மூன்றாண்டு சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 10,000 அபராதமும் விதித்து குற்றவியல் நடுவா் ரஞ்சிதா செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.