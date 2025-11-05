வேலூரில் நவ. 8-இல் அண்ணா நெடுந்தூர ஓட்டப் போட்டி
மாரத்தான் போட்டிக்கு இணையான அறிஞா் அண்ணா நெடுந்தூர ஓட்டப் போட்டி வேலூரில் சனிக்கிழமை (நவ. 8) நடைபெற உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் வேலூா் மாவட்டத்தின் சாா்பில் மாரத்தான் போட்டிக்கு இணையான அறிஞா் அண்ணா நெடுந்தூர ஓட்டப் போட்டி வேலூரில் சனிக்கிழமை (நவ. 8) காலை 7 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. ஆண்கள், பெண்கள் இருபாலருக்கும் 2 பிரிவுகளாக இந்த நெடுந்தூர ஓட்டப் போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளது.
போட்டிகள் 17 முதல் 25 வயதுக்கு உள்பட்ட பெண்கள், 25 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு பள்ளிக்குப்பம் தொடங்கி கசம், கண்டிப்போடு, சோ்க்காடு வரை 5 கி.மீ. தூரம் நடைபெற உள்ளது. 17 முதல் 25 வயதுக்கு உள்பட்ட ஆண்களுக்கு பள்ளிக்குப்பம் தொடங்கி, கசம், கண்டிப்பேடு, சோ்க்காடு, வின்னம்பள்ளி வரை 8 கி.மீ. தூரம் நடைபெற உள்ளது. 25 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு பள்ளிக்குப்பம் தொடங்கி கசம், கண்டிப்போடு, சோ்க்காடு, வின்னம்பள்ளி, வள்ளிமலை வரை 10 கி.மீ.தூரம் நடைபெற உள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் முதலிடம் பெறுபவா்களுக்கு ரூ. 5,000 வீதம் 4 பேருக்கும், இரண்டாமிடம் பெறுபவா்களுக்கு ரூ. 3,000 வீதம் 4 பேருக்கும், மூன்றாமிடம் பெறுபவா்களுக்கு ரூ. 2,000 வீதம் 4 பேருக்கும், நான்கு முதல் பத்தாமிடம் வரை பெறுபவா்களுக்கு ரூ. ஆயிரம் வீதம் 28 பேருக்கும் பரிசுத் தொகை அவரவா் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
எனவே, இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்க விரும்புவோா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்குள் தங்களது பெயா்களை மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், பொதுமக்கள் வயது சான்றிதழ், ஆதாா், வங்கிக் கணக்கு எண் தெளிவாக உள்ள வங்கிப் புத்தகம் ஆகிய விவரங்களின் நகல்கள் போட்டி நடைபெறும் இடத்தில் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். போட்டியில் பங்கேற்கும் அனைவரும் விளையாட்டு சீருடையுடன் பங்கேற்க வேண்டும்.
எனவே, வேலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த கல்லூரி, தனியாா் நிறுவனங்களில் பயிலும், பணிபுரியும் ஆா்வமுள்ள விளையாட்டு வீரா், வீராங்கனைகள் இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்று பயன்பெற வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலரை வேலூா் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்திலுள்ள அலுவலகத்திலோ, 74017 03483 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடா்பு கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.