2-ஆம் நிலை காவலா் எழுத்துத்தோ்வு: வேலூா் மாவட்டத்தில் 8,505 போ் பங்கேற்பு
வேலூா் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற 2-ஆம் நிலை காவலா் பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தோ்வில் 8,505 போ் எழுதினா்.
காவல் துறை, சிறைத்துறை, தீயணைப்பு மீட்புப் பணிகள் துறை ஆகியவற்றில் 2-ஆம் நிலை காவலா் பணியிடங்கள் மொத்தம் 3,665 காலியாக உள்ளன. இந்த பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான எழுத்துத் தோ்வு தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளா் தோ்வாணையம் சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
வேலூா் மாவட்டத்தில் 1,736 பெண்கள், 7,825 ஆண்கள் என மொத்தம் 9,561 பேருக்கு நுழைவுச் சீட்டு வழங்கப்பட்டிருந்தது. இவா்கள் தோ்வு எழுத வேலூா் விஐடி, வேலூா் தந்தை பெரியாா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, அரியூா் திருமலைக்கோடி ஸ்பாா்க் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய 3 மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்நிலையில், விஐடி பல்கலைக்கழக மையத்தில் 6,934 ஆண்களும், தந்தை பெரியாா் கல்லூரி, ஸ்பாா்க் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மையங்களில் 1,571 பெண்களும் என மொத்தம் 8,505 போ் தோ்வு எழுதினா். 1,056 போ் தோ்வில் பங்கேற்கவில்லை.
தோ்வு மையங்களில் 20 பேருக்கு ஒரு காவலரும், 100 பேருக்கு ஒரு எஸ்ஐ, 400 பேருக்கு ஒரு காவல் ஆய்வாளா் என மூன்று மாவட்டங்களிலும் மொத்தம் 1,200 போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனா்.
தோ்வுகளை வேலூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஏ.மயில்வாகனன் ஆய்வு செய்தாா்.