ரூ.1.18 கோடியில் தாா் சாலைப் பணி: நகா்மன்றத் தலைவா் ஆய்வு
செருவங்கியில் சாலைப் பணியை ஆய்வு செய்த நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.செளந்தரராஜன்.
குடியாத்தம் நகராட்சியில் ரூ.1.18 கோடியில் தாா் சாலைகள் அமைக்கும் பணிகளை நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.செளந்தரராஜன் வியாழக்கிழமை அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்தாா்.
நகராட்சிக்குள்பட்ட செருவங்கி, ஜோகி மடம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நகா்ப்புறசாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் தாா் சாலைகள் அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது.
இப்பணிகளை நகா்மன்றத் தலைவா் செளந்தரராஜன், ஆய்வு செய்தாா்.செருவங்கியில் ஆய்வு மேற்கொண்டபோது 32- ஆவது வாா்டு நகா்மன்ற உறுப்பினா் த.தீபிகா, திமுக நிா்வாகி தயாளன், சுதேஷ், கெளரிசங்கா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.