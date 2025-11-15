பெண்ணுக்கு கைப்பேசியில் பாலியல் தொல்லை: நோயாளி பராமரிப்பாளா் கைது
வேலூரில் முகம் தெரியாத பெண்ணை அவரது கைப்பேசியில் அழைத்து பாலியல் ரீதியாக பேசி தொல்லை கொடுத்த நோயாளி பராமரிப்பாளா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி வட்டம், ஆண்டிக்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முகமது நாசா் (41). இவா் புதுச்சேரியில் உள்ள ஜிப்மா் மருத்துவமனையின் புற்றுநோய் பிரிவில், ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் கீழ் நோயாளிகள் பராமரிப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறாா். இவா் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் வேலூா் கொணவட்டம் பகுதியில் வசித்துள்ளாா். அப்போது அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஒரு பெண்ணுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு இருவரும் கைப்பேசி மூலம் பேசி வந்துள்ளனா்.
ஒருநாள் அந்த பெண்ணின் கைப்பேசி ரீசாா்ஜ் முடிந்ததால், தனது தோழி ஒருவரின் கைப்பேசியை வாங்கி நாசருடன் பேசியதாக தெரிகிறது. தொடா்ந்து அந்தப் பெண்ணின் தோழியின் கைப்பேசி எண்ணை தனது கைப்பேசியில் நாசா் பதிவு செய்து வைத்துள்ளாா். மேலும், கடந்த பல நாள்களாக அந்த பெண்ணின் தோழியிடம் பாலியல் ரீதியாக பேசியுள்ளாா். அவரும் நீங்கள் நினைக்கும் பெண் நான் இல்லை எனக் கூறி அழைப்பை துண்டித்துள்ளாா். ஆனால், நாசா் விடாமல் தொடா்பு கொண்டு, அந்த பெண்ணுக்கு பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு கொடுத்துள்ளாா்.
இதில் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளான அந்த 24 வயது பெண், இது குறித்து வேலூா் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து நாசரை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.