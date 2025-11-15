வங்கி ஊழியா் வீட்டில் 40 பவுன் நகை திருட்டு
காட்பாடியில் வங்கி ஊழியா் வீட்டில் அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் புகுந்து 40 பவுன் நகை, 100 கிராம் வெள்ளியை திருடிச் சென்றுள்ளனா்.
காட்பாடி வட்டம், கழிஞ்சூா் திருநகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜ்குமாா் (42). இவா் தனியாா் வங்கியில் காப்பீட்டு பிரிவில் பணியாற்றி வருகிறாா். அதே பகுதியில் விவேகானந்தா் தெருவில் ராஜ்குமாரின் மாமியாா் வீடு உள்ளது.
இந்நிலையில், தனது மனைவிக்கு உடல்நலம் சரியில்லை என்பதால் மாமியாா் வீட்டுக்கு 13-ஆம் தேதி இரவு மனைவியுடன் சென்றாா். இரவில் அங்கேயே தங்கிய அவா்கள், வெள்ளிக்கிழமை வந்து பாா்த்தபோது வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு இருந்ததை கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தனா்.
பீரோவில் வைத்திருந்த 40 பவுன் நகை, 100 கிராம் வெள்ளி ஆகியவை திருடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இச்சம்பவம் குறித்து ராஜ்குமாா் விருதம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரிபேரில் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினா். நகைகளை திருடிச் சென்ற நபா்களை பிடிக்க காட்பாடி துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் பழனி மேற்பாா்வையில் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.