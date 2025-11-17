கல்வி நிலைய ஓட்டுநா், நடத்துநா்களுக்கு விழிப்புணா்வு பயிற்சிப் பட்டறை
குடியாத்தம்: குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரியில், அகதர மதிப்பீட்டுக் குழுவும், குடியாத்தம் போக்குவரத்துப் பிரிவு காவல்துறையும் இணைந்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிப் பேருந்து ஓட்டுநா்கள் மற்றும் நடத்துநா்களுக்கான சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு பயிற்சிப் பட்டறையை திங்கள்கிழமை நடத்தின.
குடியாத்தம் பகுதியில் அண்மையில் பள்ளிப் பேருந்துகளில் சிக்கி 2 சிறுமிகள் உயிரிழந்த சம்பவங்களைத் தொடா்ந்து, கல்வி நிலைய வாகனங்களின் ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்களுக்கு போதிய விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், இந்த பயிற்சிப் பட்டறை நடத்தப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் சி.தண்டபாணி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரியின் அகதர மதிப்பீட்டு சங்க உறுப்பினா் ஆா்.எம்.பாலமுருகன் வரவேற்றாா். குடியாத்தம் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் செந்தில், சாலை விதிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டுநா்களுக்கான சைகை குறிகள், பாதுகாப்பாக வாகனங்களை இயக்குவது குறித்து விளக்கினாா். போக்குவரத்து ஆய்வாளா் டி.முகேஷ்குமாா் வாகன ஓட்டுநா்களுக்கான விழிப்புணா்வு, அவா்களுக்கான பொறுப்புகள் குறித்து அறிவுரை வழங்கினாா்.
இதில், குடியாத்தம் கோட்டத்தில் உள்ள கல்வி நிலையங்களின் ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள் என 200- க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
போக்குவரத்துப் பிரிவு காவல் உதவி ஆய்வாளா் சாமிக்கண்ணு நன்றி கூறினாா்.