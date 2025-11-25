வேலூா்: வேலூா் அரசு மருத்துவமனை அருகே பச்சிளம் சிசு சடலம் சாக்கடையில் வீசப்பட்ட விவகாரத்தில் தந்தை , பாட்டியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வேலூா் கொசப்பேட்டையில் உள்ள பென்ட்லேண்ட் மருத்துவமனைக்கு வெளியே உள்ள சாக்கடையில் பிறந்து சில மணி நேரங்களே ஆன பச்சிளம் பெண் சிசு சடலம் திங்கள்கிழமை மிதந்தது. தகலின்பேரில், வேலூா் தெற்கு போலீஸாா் விரைந்து சென்று வேலூா் மாநகராட்சி ஊழியா்கள் உதவியுடன், சாக்கடையில் மிதந்த பெண் சிசுவின் சடலத்தை மீட்டு அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், இந்த பெண் சிசு சடலத்தை வீசி சென்றவா் குறித்து போலீஸாா் சம்பவ இடத்திலிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளின் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், அந்த குழந்தையின் பாட்டியே இறந்த சிசுவின் சடலத்தை சாக்கடையில் வீசிச் சென்றிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு அடுத்த தாழனுாரை சோ்ந்தவா் வினோத் குமாா்(25). இவா் சென்னையில் கொத்தனாா் வேலை செய்கிறாா். இவரும் அதே பகுதியை சோ்ந்த முனியம்மாள்(25) என்பவரும் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனா். தம்பதிக்கு ஏற்கனவே ஒன்றரை வயதில் ஆண் குழந்தை உள்ளது. இந்நிலையில், முனியம்மாள் மீண்டும் கா்ப்பமடைந்தாா். 7 மாதமான நிலையில் பிரசவ வலி காரணமாக கடந்த 22-ஆம் தேதி அவா் வேலூா் பென்ட்லேண்ட் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவருக்கு குறை பிரசவத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்து உயிரிழந்தது.
தொடா்ந்து மருத்துவமனை நிா்வாகத்தினா், குழந்தையின் சடலத்தை வினோத் , அவரது தாயாா் சுமதி ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்தனா். குறை பிரசவத்தில் இறந்த குழந்தையின் சடலத்தை சுமதி, அரசு மருத்துவமனை அருகே உள்ள சாக்கடையில் வீசி சென்றிருப்பது தெரிய வந்துள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
தொடா்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்து வேலூா் தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து வினோத், அவரது தாயாா் சுமதியை கைது செய்தனா்.