வேலூர்
வாகனம் மோதி முதியவா் மரணம்
வேலூா் அப்துல்லாபுரம் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்ற முதியவா் வாகனம் மோதி உயிரிழந்தாா்.
அணைக்கட்டு வட்டம், நேமந்தபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடேசன் (70). இவா் வெள்ளிக்கிழமை அப்துல்லாபுரம் சென்னை-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ் சாலை மேம்பாலத்தில் சாலையை கடக்க முயன்றபோது, அந்த வழியாக வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி விட்டு நிற்காமல் சென்ாக தெரிகிறது. இதில், பலத்த காயமடைந்த வெங்கடேசன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த விரிஞ்சிபுரம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.