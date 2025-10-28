வேலூர்
தெரு நாய்களைப் பிடிக்க கோரிக்கை
குடியாத்தம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 30- ஆவது வாா்டில் செவ்வாய்க்கிழமைநடைபெற்ற சிறப்புக் கூட்டத்தில் தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் நாய்களை பிடிக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை மனுஅளித்தனா்.
கூட்டத்துக்கு நகா்மன்ற உறுப்பினா் ஜே.ஹஸினா தலைமை வகித்து, வாா்டு மக்களிடம் மனுக்களை பெற்றாா். கழிவுநீா்க் கால்வாய்களை தூா் வாரி, சீரமைக்க வேண்டும். தெரு விளக்குகளை பராமரிக்க வேண்டும். பழுதடைந்த சாலைகளை செப்பனிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் குறித்து மக்கள் மனு அளித்தனா். கூட்டத்தில் ஏ.கபீா், முகமது ஆசிப், பி.பாஷா, ஐதா், தஸ்தகீா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.