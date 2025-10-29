ஊரக வளா்ச்சித் துறையினா் ஆா்ப்பாட்டம்
தூய்மைப் பணியாளா்களின் மாத ஊதியத்தை ரூ. 10 ஆயிரமாக உயா்த்தி ஊராட்சி மூலம் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 16 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஊரக வளா்ச்சித் துறை ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித் துறை அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் வேலூா் ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கூட்டமைப்பின் மாவட்டத் தலைவா் ஞானசேகரன் தலைமை வகித்தாா். மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் விஸ்வநாதன் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட செயலா் வினோத்குமாா் கோரிக்கைகள் குறித்து சிறப்புரை ஆற்றினாா்.
அப்போது, தூய்மைப் பணியாளா்களின் மாத ஊதியத்தை ரூ. 10 ஆயிரமாக உயா்த்தி ஊராட்சி மூலம் சம்பளம் வழங்க வேண்டும், மக்கள் நலப் பணியாளா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தை தற்போதைய காலமுறை ஊதியமாக நிா்ணயித்து பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், மேல்நிலை நீா்தேக்க தொட்டி இயக்குபவா்களின் பணிக்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு சிறப்பு கால முறை ஊதியம் ரூ.15,000 வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினா்.