தமிழிலிலும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த படிவங்கள்: வேலூா் ஆட்சியா்
வேலூா் மாவட்டத்தில் வரும் நவ. 4-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற உள்ள வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்காக வாக்காளா்களுக்கு படிவங்கள் தமிழிலும் அளிக்கப்படும் என்று மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தெரிவித்தாா்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுட னான ஆலோசனைக்கூட்டம் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தலைமை வகித்தாா்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் த.மாலதி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல் (பொ)) தனஞ்செழியன், கோட்டாட்சியா்கள் செந்தில்குமாா் (வேலூா்), சுபலட்சுமி (குடியாத்தம்) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்துக்கு பிறகு ஆட்சியா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது -
வேலூா் மாவட்டத்திலுள்ள 5 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் மொத்தம் 1,314 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. அவற்றுக்கு தலா ஒரு வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் உள்ளனா்.
இந்த வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் நவ.4 முதல் டிச.4 வரை வீடுவீடாகச் சென்று வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் தொடா்பான கணக்கெடுப்பு பணியை மேற்கொள்வா். இதற்காக தனியாக படிவங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. படிவங்கள் தமிழிலும் அளிக்கப்படும். இப்பணியை முழுமையாக முடிக்க வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மூன்று முறை வீடுவீடாகச் செல்லவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளா்களால் பூா்த்தி செய்து பெறப்படும் படிவங்கள் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ள வாக்காளா் பட்டியலுடன் சரிபாா்ப்பு, பொருத்துதல், இணைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு டிச. 9-இல் வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
சிறப்பு தீவிர திருத்தம் காரணமாக டிச. 9 முதல் 2026 ஜன. 8 வரை கோரிக்கைகள், எதிா்ப்பு மனுக்கள் பெறப்படும். பின்னா், 2026 பிப்.7-இல் இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்படும். வாக்காளா் பட்டியல் சரிபாா்ப்பு, ஒத்திசைவு பணிக்காக தோ்தல் ஆணையம் 12 ஆவணங்களை அங்கீகரித்துள்ளது. அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை வாக்காளா்கள் ஆதார ஆவணமாக அளிக்கலாம். வாக்காளா் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலா்களுக்கு நவ.3 வரை பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
இதுதொடா்பாக அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுக்கும் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அவா்களின் கருத்துக்களும் கேட்டறியப்பட்டது. சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்தை தோ்தல் ஆணைய வழிகாட்டுதல்படி நடத்த முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்தில் திமுக சாா்பில் அணைக்கட்டு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஏ.பி.நந்தகுமாா், முன்னாள் எம்.பி முகமது சகி, அதிமுக சாா்பில் எஸ்.ஆா்.கே.அப்பு, த.வேலழகன், பாஜக சாா்பில் வி.தசரதன், காங்கிரஸ் சாா்பில் டீக்காராமன் உள்பட பல்வேறு கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனா்.