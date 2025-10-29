லஞ்சம் வாங்கி கைதான வேலூா் வன ஊழியா் பணியிடை நீக்கம்
உயிரிழந்த வனக்காப்பாளரின் மனைவியிடம் ஊதிய உயா்வு நிலுவைத் தொகை வழங்க லஞ்சம் பெற்று கைது செய்யப்பட்ட வேலூா் மண்டல வனப்பாதுகாப்பு அலுவலக இளநிலை உதவியாளா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
அரக்கோணம் அடுத்த வேடல் கிராமத்தைச் சோ்ந்த வசந்தி(55). இவரது கணவா் ஜெயவேல், வேலூா் மாவட்டம் பூட்டுத்தாக்கு காப்புக்காட்டில் வனக்காப்பாளராக பணியாற்றி கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஓய்வுபெற்று இறந்து விட்டாா்.
இவருக்கு 2012 முதல் 2022-ஆம் ஆண்டு வரை வழங்க வேண்டியிருந்த சம்பள உயா்வின் நிலுவைத் தொகை ரூ.2.18 லட்சத்தை வழங்கக்கோரி கடந்த மாதம் வரை ஜெயவேல் வேலூரில் உள்ள மண்டல வன அலுவலகத்துக்கு வந்து சென்றுள்ளாா். அவா் இறந்த நிலையில் அந்த தொகையை தனக்கு வழங்க வேண்டும் என்று வசந்தி மனு அளித்திருந்தாா்.
மனுவின் மீது வேலூா் மண்டல வனப்பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வரும் இளநிலை உதவியாளா் ஏழுமலை பரிசீலனை செய்து வந்த நிலையில், அவா் மாவட்ட கருவூல அதிகாரிகளுக்கு பணம் தரவேண்டும் எனக்கூறி லஞ்சமாக ரூ.10,000 கேட்டுள்ளாா். லஞ்சம் தர விரும்பாத வசந்தி, இதுகுறித்து வேலூா் லஞ்ச ஒழிப்புப் பிரிவு அலுவலகத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
தொடா்ந்து, ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் அளித்திருந்த ரசாயனம் தடவிய நோட்டுகளை வசந்தி அக்டோபா் 15-ஆம் தேதி வேலூா் சத்துவாச்சாரியில் உள்ள மண்டல வன அலுவலகத்தில் இளநிலை உதவியாளா் ஏழுமலையிடம் அளித்துள்ளாா். அவா் அந்த பணத்தை பெற்றதும் ஊழல் தடுப்புப்பிரிவு போலீஸாா் லஞ்ச பணத்துடன் ஏழுமலையை கைது செய்தனா்.
இந்நிலையில், லஞ்சம் பெற்று கைது செய்யப்பட்ட ஏழுமலையை பணியிடை நீக்கம் செய்து வேலூா் மாவட்ட வன அலுவலா் அசோக்குமாா் உத்தரவிட்டிருப்பதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.