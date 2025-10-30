முத்துராமலிங்க தேவா் பிறந்த நாள்: பல்வேறு கட்சியினா் மரியாதை
முத்துராமலிங்க தேவா் பிறந்த நாளையொட்டி வேலூரில் அவரது படத்துக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், கட்சித் தலைவா்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கம் தேவரின் பிறந்தநாளையொட்டி, அவரது படத்துக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ப.காா்த்திகேயன், மேயா் சுஜாதா ஆனந்தகுமாா் உள்பட திமுகவினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனா். நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் எம்.பி முகமது சகி, மண்டல குழு தலைவா் வீனஸ் நரேந்திரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
அதிமுக சாா்பில் மாநகா் மாவட்ட செயலா் எஸ்.ஆா்.கே.அப்பு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். இதில், கட்சி நிா்வாகிகள் தாஸ், திருமால், பகுதி செயலா் வி.பி.எம்.குமாா் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.
பாஜக சாா்பில் மாநில பொதுச் செயலா் காா்த்தியாயினி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். நிகழ்ச்சியில், பாஜக மாவட்ட தலைவா் வி.தசரதன், துணைத் தலைவா்கள் சக்கரவா்த்தி, ஜெகன், மாவட்ட செயலா் வழக்குரைஞா் நாகராஜ் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா். வணிகா் சங்க பேரமைப்பு சாா்பில் மாவட்டத் தலைவா் ஆா்.ஞானவேல் மாலை அணிவித்தாா்.
காங்கிரஸ் சாா்பாக சிறுபான்மை பிரிவு மாவட்ட தலைவா் வாகித் பாஷா தலைமையில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் கட்சி நிா்வாகிகள் மனோகரன், முகமது அலி ஜின்னா, துளசிராமன், ஆனந்தன் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா். இதேபோல், அமமுக, தேவா் பேரவை உள்பட பல்வேறு கட்சிகள், அமைப்புகள் சாா்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
ஆம்பூரில்...
ஆம்பூரில் விஜயபாரத மக்கள் கட்சி சாா்பாக நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு கட்சியின் அலுவலக செயலா் எஸ். ஆனந்தன் தலைமை வகித்தாா். எம். பிரபு முன்னிலை வகித்தாா். எம். சரவணன் வரவேற்றாா். முத்துராமலிங்க தேவா் படத்துக்கு நிறுவனத் தலைவா் கோ.ஸ்ரீ. ஜெய்சங்கா் மாலை அணிவித்தும், மலா் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினாா். பாஜக மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் க. சிவப்பிரகாசம், அதிமுக நிா்வாகி சண்முகம் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.