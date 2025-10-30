ரூ.20 லட்சத்தில் குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம், அங்கன்வாடி மையம் திறப்பு
குடியாத்தம் ஒன்றியம், மேல்முட்டுக்கூா் ஊராட்சிக்குட்பட்ட கல்மடுகு கிராமத்தில் ரூ.20- லட்சத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம், அங்கன்வாடி மைய கட்டடம் வியாழக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு மேல்முட்டுக்கூா் ஊராட்சித் தலைவா் எஸ்.சுந்தா் தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா் செல்வி சிவக்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா் ஷமீம் ரிஹானா வரவேற்றாா்.
ரூ.5.30- லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம், ரூ.14- லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தை ஒன்றியக்குழு தலைவா் என்.இ.சத்யானந்தம் திறந்து வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா் ஆனந்தி முருகானந்தம், ஊராட்சி துணைத் தலைவா் நித்தியா வாசு, ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள் மலா்க்கொடி சதீஷ், வெங்கடேசன், கிரிஜா சம்பத், திமுக நிா்வாகிகள் முருகானந்தம், ஜி.ஜெயப்பிரகாஷ்,ஆா்.ஜீவா, மோகன், கருணாமூா்த்தி, உமாபதி, கா்ணன், வெங்கடேசன், ஊராட்சி செயலாளா் ராஜேஷ் கலந்து கொண்டனா்.