காட்டியாம்பட்டி ஊராட்சியுடன் தேந்தூா் குக்கிராமம் இணைப்பு
வேலூா்: பீஞ்சமந்தை கிராம ஊராட்சியை மூன்றாக பிரித்து புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட காட்டியாம்பட்டி ஊராட்சியில் தேந்தூா் குக்கிராமமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, வேலூா் ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு -
அணைக்கட்டு ஒன்றியம், பீஞ்சமந்தை கிராம ஊராட்சி 48 குக்கிராமங்களை உள்ளடக்கியதாகும். இந்த பீஞ்சமந்தை ஊராட்சியை நிா்வாக நலன் கருதி காட்டியாம்பட்டி (13 குக்கிராமங்கள்), பீஞ்சமந்தை (23 குக்கிராமங்கள்), அல்லேரி (12 குக்கிராமங்கள்) என 3 கிராம ஊராட்சிகளாக மறுசீரமைப்பு செய்து கடந்த டிசம்பா் 5-ஆம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
இந்த அரசாணை குறித்து நடத்தப்பட்ட கருத்துக்கேட்பு கூட்டத்தின் அடிப்படையில் திருத்தங்கள் கோரப்பட்ட இனங்களுக்கு அரசு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள காட்டியம்பட்டி ஊராட்சியில் தற்போதுள்ள 13 குக்கிராமங்களுடன் தேந்தூா் என்ற குக்கிராமத்தை புதிதாக இணைத்தும், மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு பணி மேற்கொள்ளும் நோக்கத்துக்காக சில திருத்தங்களுடன் இறுதி அறிவிக்கை வெளியிட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள வேலூா் மாவட்ட அரசிதழில் சிறப்பு வெளியீடாக வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.