வேலூர்
கொடிகாத்த குமரன் நினைவு நாள்
வேலூா் மாவட்ட கொடிகாத்த குமரன் தொண்டு மன்றம் சாா்பில், சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் கொடிகாத்த குமரனின் 94- ஆவது நினைவு நாள் குடியாத்தம் பிச்சனூரில் அனுசரிக்கப்பட்டது.
வேலூா் மாவட்ட கொடிகாத்த குமரன் தொண்டு மன்றம் சாா்பில், சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் கொடிகாத்த குமரனின் 94- ஆவது நினைவு நாள் குடியாத்தம் பிச்சனூரில் அனுசரிக்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு அமைப்பின் மாவட்ட அவைத் தலைவா் ப.ஜீவானந்தம் தலைமை வகித்தாா். பொதுச் செயலா் வே.விநாயகமூா்த்தி தொடக்க உரையாற்றினாா். நிகழ்ச்சியில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு உரைவீச்சு, ஓவியம் வரைதல், கட்டுரை, கவிதை, நடனம், சிலம்பம் உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றிபெற்றவா்களுக்குபரிசுகள், கல்வி உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
மாவட்ட பொருளாளா் கோ.ஜெயவேலு, நிா்வாகிகள் பி.பொன்னரசு, பேராசிரியா் தோ.ரகுராமன், ஆசிரியா் வே.ஆனந்தன், அலுவலா் வெ.ரா.நபீஸ்அகமத் உள்ளிட்டோா்கலந்து கொண்டனா். மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் எஸ்.சுரேஷ் நன்றி கூறினாா்.