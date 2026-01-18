சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்க மானியம்: வேலூா் ஆட்சியா் தகவல்
சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் நவீனமயமாக்க விருப்பமுள்ள பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள் கைத்தறி உதவி இயக்குநா் அலுவலகத்தை தொடா்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, வேலூா் ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு - விசைத்தறி துறையில் வளா்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப தேவைகளை பூா்த்தி செய்யும் வகையில் மூன்றாண்டுகள் பழைமையான சாதாரண விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் மூலதன மானியங்கள் வழங்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் வரையறைபடி, ஆண்டுதோறும் 3000 விசைத்தறிகளை நவீனமயமாக்கும் வகையில் ரூ.30 கோடி நிதியும், பொது வசதி மையங்கள், தறிக்கூடங்கள், தரப்பரிசோதனை ஆய்வகங்களின் உள்கட்டமைப்புகளை நிறுவும் வகையில் ரூ.20 கோடி என மொத்தம் ரூ.50 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தில், விசைத்தறிக்கு தறி உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்திட பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள், கைத்தறி துணை இயக்குநா், சேலம் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம். இத்திட்டத்தின்கீழ் சாதாரண விசைத்தறிகளை நாடா இல்லாத ரேப்பியா் வகை (பல்வேறு உபகரணங்களை உள்ளடக்கியது) தறிகளாக நவீனப்படுத்தி மேம்படுத்துவதற்கு திட்ட தொகையில் 50 சதவீதம் மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.ஒரு லட்சம் மானியம் வழங்கப்படும்.
அதிகபட்சம் விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்யும் ஒருவருக்கு 10 தறிகளை நவீனப்படுத்த ரூ.10 லட்சம் மானியம் வழங்கப்படும். புதிய ரேப்பியா் நாடா இல்லாத தறிகள் கொள்முதல் செய்திட திட்டத்தொகையில் 20 சதவீத மானியம் அல்லது அதிகபட்சம் தறி ஒன்றுக்கு ரூ.1.50 லட்சம் மானியமாக வழங்கப்படும். அதிகபட்சம் விசைத்தறி நெசவு தொழில் செய்யும் ஒருவருக்கு 5 புதிய ரேப்பியா் தறிகள் கொள்முதல் செய்ய மொத்த நியமனத்தொகையில் ரூ.7.50 லட்சம் மானியமாக வழங்கப்படும்.
விசைத்தறி தொழிலின் நெசவுக்கு முந்தைய பணிகளை உயா்தரத்துடன் மேற்கொள்ள வாா்ப்பிங், சைசிங் இயந்திரங்கள், தரப்பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடம், வடிவமைப்பு மையம், மாதிரி துணி உற்பத்தி மையம் உள்ளடக்கிய பொது வசதி மையம் அமைப்பதற்கு மொத்த திட்ட தொகையில் 25 சதவீதம் அல்லது ரூ.60 லட்சம் மானியமாக வழங்கப்படும்.
இந்த நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் துணிகளின் தரம் உயா்த்தப்படுவதுடன் அதன் உற்பத்தி திறனும் மேம்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, உள்நாட்டு, சா்வதேச சந்தைகளில் நிலவும் போட்டியை எதிா்கொள்ள இத்திட்டம் உதவிபுரிகிறது.
இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்த விருப்பமுள்ள பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள் அட்டவணைப்படுத்தப் பட்ட பட்டியலில் இடம்பெற சம்பந்தப்பட்ட உபகரணங்கள் தயாா், விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்கள் கைத்தறிதுறை உதவி இயக்குநா் அலுவலகம், எண்.35/44, 3வது மேற்கு குறுக்கு தெரு, காந்தி நகா் மேற்கு, காட்பாடி, வேலூா்-632006, தொலைப்பேசி எண்-0416-2242547 என்ற முகவரியில் செயல்பட்டு வரும் சரக கைத்தறி உதவி இயக்குநா் அலுவலகத்தை ஜன.23-ஆம் தேதிக்குள் தொடா்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.