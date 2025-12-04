பருப்பு மூட்டைகள் திருட்டு: 2 தொழிலாளா்கள் கைது
போத்தனூா் பல்பொருள் அங்காடிக்கு லாரியில் கொண்டுவந்து இறக்கப்பட்ட பருப்பு மூட்டைகளைத் திருடிய 2 சுமைத் தூக்கும் தொழிலாளா்களை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவை, போத்தனூா் பகுதியில் பிரபல பல்பொருள் அங்காடி உள்ளது. இந்த அங்காடிக்குத் தேவையான பொருள்கள் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு லாரி மூலம் கொண்டுவரப்பட்டன. இந்தப் பொருள்களை இறக்கும் பணியில் சுமைத் தூக்கும் தொழிலாளா்கள் ஈடுபட்டனா்.
பின்னா், இறக்கியப் பொருள்கள் அனைத்தும் சரியாக உள்ளதா அங்காடியின் மேலாளா் கிருஷ்ணகுமாா் தணிக்கை செய்தாா். அப்போது, 3 கருப்பு உளுந்து, பாசிப்பருப்பு மூட்டைகள் இல்லாதது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை அவா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, லாரியில் இருந்து பொருள்களை இறக்கிய சுமைத் தூக்கும் தொழிலாளிகளான செல்வம், சந்திரபிரகாஷ் ஆகியோா் பருப்பு மூட்டைகளை தங்களது இருசக்கர வாகனங்களில் வைத்து திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இது குறித்த புகாரின்பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த போத்தனூா் போலீஸாா், செல்வம், சந்திரபிரகாஷ் ஆகியோரை கைது செய்தனா்.