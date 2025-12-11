கட்டடத் தொழிலாளி கொலையில் இளைஞா் கைது
கோவை மாவட்டம், சோமனூா் ரயில் நிலையத்தில் கட்டடத் தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சோமனூா் ரயில் நிலைய 2-ஆவது நடைமேடையில் உள்ள இருக்கையில் கடந்த நவம்பா் 21-ஆம் தேதி தலையில் ரத்தக் காயங்களுடன் ஒருவா் இறந்து கிடந்தாா். அருகில் ரத்தக் கறையுடன் ஒரு கல்லும் கிடந்தது. இதுகுறித்து ரயில்வே ஊழியா் போத்தனூா் ரயில்வே போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.
போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். இதில் கொலை செய்யப்பட்டவா், மதுரையைச் சோ்ந்த அண்ணாமலை (40) என்பதும், கோவையில் தங்கி அவா் கட்டட வேலைக்குச் சென்று வந்ததும் தெரியவந்தது. மேலும், காரமடை, கருமத்தம்பட்டி ஆகிய காவல் நிலையங்களில் அண்ணாமலை மீது அடிதடி உள்ளிட்ட குற்றவழக்குகள் நிலுவையில் இருந்ததும் தெரியவந்தது.
இந்த கொலை குறித்து ரயில்வே போலீஸாா் தனிப் படை அமைத்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா். அந்தப் பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை வைத்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அண்ணாமலையைக் கொலை செய்தது திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்த ஜெயபால் (34) என்பது தெரியவந்தது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் பதுங்கியிருந்த அவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். மது போதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் அண்ணாமலையை அவா் கல்லால் தாக்கிக் கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.