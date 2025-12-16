கோவை - ஹரித்வாா் இடையே சிறப்பு ரயில்
கோவை: கோவையில் இருந்து உத்தரகண்ட் மாநிலம், ஹரித்வாருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
கோவையில் இருந்து டிசம்பா் 24-ஆம் தேதி காலை 11.15 மணிக்கு புறப்படும் கோவை - ஹரித்வாா் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06043) டிசம்பா் 27-ஆம் தேதி இரவு 12 மணிக்கு ஹரித்வாா் நிலையத்தை சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, ஹரித்வாரில் இருந்து டிசம்பா் 30-ஆம் தேதி இரவு 10.30 மணிக்கு புறப்படும் ஹரித்வாா் - கோவை சிறப்பு ரயில் (எண்: 06044) ஜனவரி 2-ஆம் தேதி காலை 4 மணிக்கு கோவை நிலையத்தை சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது, பாலக்காடு, ஷொரணூா், கோழிக்கோடு, கண்ணூா், மங்களூரு, உடுப்பி, ரத்னகிரி, ரோஹா, வதோரா, கோடா, மதுரா, ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.