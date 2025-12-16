மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
கோவை: கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு 17-ஆவது முறையாக செவ்வாய்க்கிழமை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வந்த செய்தியில் ‘இன்று பிற்பகல் ஒரு மணியளவில் ஆா்டிஎக்ஸ் வெடிகுண்டு வெடிக்கும்’ என மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா், வெடிகுண்டு செயலிழப்பு நிபுணா்கள் மற்றும் மோப்ப நாய் பிரிவினா் ஆட்சியா் அலுவலகம் சென்றனா். அங்கு பல்வேறு துறை அலுவலகங்கள், புதிய மற்றும் பழைய கட்டடங்கள், கூட்டரங்குகள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள், உணவு அருந்தும் இடம் ஆகிய பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தும் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இதைத் தொடா்ந்து, இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் வெறும் புரளி எனத் தெரியவந்தது.
இந்த டிசம்பா் மாதத்தில் மட்டும் 4,8,10,11,15,16 ஆகிய தேதிகளில் 6 முறை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.