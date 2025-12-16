கோயம்புத்தூர்

வழிப்பறி வழக்கில் இளைஞருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

சலவைத் தொழிலாளியிடம் வழிப்பறி செய்த வழக்கில் இளைஞருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து,
கோவை: சலவைத் தொழிலாளியிடம் வழிப்பறி செய்த வழக்கில் இளைஞருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, கோவை மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

கோவை, ஆா்எஸ்புரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சந்திரன் (46). சலவைத் தொழிலாளியான இவா் கடந்த 25.6.2020-இல் அதே பகுதியில் வி.சி.சி.சாலையில் உள்ள அடுமனை (பேக்கரி) முன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டையைச் சோ்ந்த சுரேஷ் (21) என்பவா் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி சந்திரனிடமிருந்த ரூ. 200 மற்றும் கைப்பேசி ஆகியவற்றை பறித்துச் சென்றாா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் ஆா்எஸ்புரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து அவரைக் கைது செய்தனா். இதுதொடா்பான வழக்கு கோவை மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கை செவ்வாய்க்கிழமை விசாரித்த நீதிபதி கே.செந்தில்குமாா் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சுரேஷுக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, ரூ.1000 அபராதம் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் ப.கிருஷ்ணமூா்த்தி ஆஜரானாா்.

