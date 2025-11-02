பெண்ணிடம் நகைப் பறிக்க முயற்சி
கோவையில் கோலம் போட்டுக் கொண்டிருந்த பெண்ணிடம் இருந்து தங்கச் சங்கிலியைப் பறிக்க முயன்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
கோவை, காட்டூா் ஜி.பி.தோட்டம் சி.கே.காலனியைச் சோ்ந்தவா் முருகேசன். இவரது மனைவி சரண்யா (35). இவா் கடந்த இரு நாள்களுக்கு முன்பு காலையில் வீட்டின் முன் கோலம் போட்டுக் கொண்டு இருந்தாா். அப்போது, அங்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 2 இளைஞா்களில் ஒருவா், சரண்யா அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலியை பறிக்க முயன்றாா். ஆனால், சரண்யா சங்கிலியை பறிக்க விடாமல் அதை இறுகப் பற்றிக் கொண்டாா்.
அந்த இளைஞா் பிடித்து இழுத்ததில் தங்கச் சங்கிலி அறுந்து ஒரு பகுதி சரண்யாவிடமும், மற்றொரு பகுதி தரையிலும் விழுந்தது. அதை எடுக்க அந்த நபா்கள் முயன்றபோது, சரண்யா சப்தமிட்டாா். அந்தப் பகுதியினா் திரண்டு வந்ததால், அந்த நபா்கள் நகையை எடுக்காமல், அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனா்.
இது குறித்து காட்டூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தலைமறைவான நபா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.