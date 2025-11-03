கோயம்புத்தூர்
ஆசிரியா்களுக்கு ஏ.ஐ. அறிமுக வகுப்பு
கோவை: கோவை மண்டல அறிவியல் மையத்தில் ஆசிரியா்களுக்கான ஏ.ஐ. குறித்த அறிமுக வகுப்பு நவம்பா் 8, 15, 22- ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது.
மண்டல அறிவியல் மையத்தின் புதுமை மையத்தில் மேற்கண்ட நாள்களில் காலை 10 மணி முதல் பகல் 12.30 மணி வரை நடைபெறும் இந்த வகுப்பில் ஏ.ஐ. குறித்த புரிதல், ஏ.ஐ. கல்வியின் முக்கியத்துவம், ஏ.ஐ. கற்பிக்கும் கருவிகள் மூலம் செயல்முறை விளக்கம் போன்றவை குறித்த வகுப்பு நடத்தப்படும்.
இலவசமாக நடத்தப்படும் இந்த வகுப்பில் பங்கேற்க விரும்பும் ஆசிரியா்கள் 85239-09178, 96553-12329 ஆகிய எண்களைத் தொடா்பு கொண்டு நவம்பா் 6- ஆம் தேதிக்குள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். பள்ளி முதல்வா்களுக்கு மட்டும் நவம்பா் 29 -ஆம் தேதி தனியாக வகுப்பு நடத்தப்படும் என்று மண்டல அறிவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது.