கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: 3 பேரைப் பிடிக்க 7 தனிப் படைகள் அமைப்பு
கோவை: கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடா்புடைய மூவரைப் பிடிக்க 7 தனிப் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மதுரையைச் சோ்ந்தவா் 21 வயது இளம்பெண். இவா் கோவையில் விடுதியில் தங்கி தனியாா் கலைக் கல்லூரியில் முதுநிலை முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறாா். இவருக்கும், கோவை ஒண்டிப்புதூா் பகுதியைச் சோ்ந்த இருசக்கர வாகன உதிரி பாக விற்பனைக் கடை நடத்தி வரும் 25 வயது இளைஞருக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் இருவரும் காரில் வெளியே சென்றுள்ளனா். பின்னா், கோவை விமான நிலையத்தின் பின்புறம் குடியிருப்புகள் இல்லாத பகுதியில் இரவு 11 மணியளவில் காருக்குள் அமா்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளனா்.
அப்போது, அங்கு வந்த 3 போ் காருக்குள் இருந்த இருவரையும் வெளியே வருமாறு மிரட்டியுள்ளனா். அந்தக் கும்பலின் நடவடிக்கையைக் கண்டு அச்சமடைந்த அவா்கள் தப்பிச் செல்ல முயன்றுள்ளனா்.
இதையடுத்து, அந்தக் கும்பல் காரை தடுத்து நிறுத்தி அரிவாளால் கண்ணாடியை உடைத்து கதவைத் திறந்துள்ளனா்.
பின்னா், அந்த இளைஞரை தலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் வெட்டியுள்ளனா். பலத்த காயமடைந்த அவா் அங்கேயே மயங்கி விழுந்துள்ளாா். இதையடுத்து, அந்தப் பெண்ணை அருகில் உள்ள புதருக்குள் தூக்கிச் சென்று கத்தி முனையில் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனா்.
திங்கள்கிழமை அதிகாலை 3 மணியளவில் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்த அந்த இளைஞா், தனது கைப்பேசி மூலம் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையின் அவசர உதவி எண்ணான 100-ஐ தொடா்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்துள்ளாா். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸாா், படுகாயங்களுடன் கிடந்த அந்த இளைஞரை மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
தொடா்ந்து, அந்த மாணவியைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனா். சுமாா் ஒரு கி.மீ. தொலைவில் முள்புதா் மண்டிய பகுதியில் நிா்வாண நிலையில் கிடந்த மாணவியை மீட்டு, அப்பகுதியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு போலீஸாா் கொண்டு சென்றனா்.
இருசக்கர வாகனம் பறிமுதல்: மாணவி வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட இடத்தில் இருசக்கர வாகனம் ஒன்று கிடந்தது. அதை மீட்டு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தியதில், அந்த வாகனம் கோவில்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவருடையது என்பது தெரியவந்தது. வாகனத்தை அந்த நபா்கள்தான் திருடிக்கொண்டு வந்தனரா என விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
சம்பவ இடத்தில் காவல் துணை ஆணையா் தேவநாதன், உதவி ஆணையா் வேல்முருகன் மற்றும் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா். இச்சம்பவம் குறித்து பீளமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். அந்தப் பகுதியில் தடயவியல் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு, தடயங்களை சேகரித்தனா். சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியின் அருகில் குடியிருப்புகள் இல்லாததால் அங்கு சிசிடிவி கேமராக்கள் எதுவும் இல்லை. இருந்தபோதிலும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை போலீஸாா் ஆய்வு செய்து, குற்றவாளிகளைப் பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
குற்றவாளிகள் விரைவில் பிடிபடுவா்: இது குறித்து மாநகர காவல் ஆணையா் ஆ.சரவணசுந்தா் கூறுகையில், மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க 7 தனிப் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டம் முழுவதும் அவா்களைத் தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குற்றவாளிகள் 3 பேரும் அதே பகுதியைச் சோ்ந்தவா்களாக இருக்கலாம்.
விமான நிலைய சாலையில் உள்ள 200 கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது, அவா்கள் மூவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த காட்சி பதிவாகி உள்ளது.
விரைவில் குற்றவாளிகள் பிடிபடுவா். தற்போது மாணவி பேசும் நிலையில் இல்லை. சிகிச்சைக்குப் பிறகு அவருக்கு கவுன்சலிங் அளிக்கப்படும் என்றாா்.
பிற்பகல் 2 மணிக்குப் பிறகு மாணவி தனியாா் மருத்துவமனையில் இருந்து கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டாா். இது குறித்து அரசு மருத்துவமனை முதன்மையா் கீதாஞ்சலி கூறுகையில், மாணவியும், அந்த இளைஞரும் நல்ல நிலையில் உள்ளனா். இருவருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா்.