கோயம்புத்தூர்
வாலாங்குளத்தில் ஆண் சடலம் மீட்பு
கோவை வாலாங்குளத்தில் இறந்துகிடந்த 60 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலத்தை போலீஸாா் மீட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கோவை வாலாங்குளம் பூங்கா காவலராக கிணத்துக்கடவு சங்கராயபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த சிவகுமாா் (37) பணிபுரிந்து வருகிறாா். இவா் சனிக்கிழமை பிற்பகலில் பூங்காவை சுற்றிப் பாா்த்தாா். அப்போது, வாலாங்குளம் ஏரியில் சுமாா் 60 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் ஒருவா் இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா், சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
இறந்தவா் யாா்? எப்படி இறந்தாா் என்பது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.