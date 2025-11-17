டேட்டிங் செயலிகளைத் தடை செய்ய நாம் தமிழா் கட்சி வலியுறுத்தல்
தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில் டேட்டிங் செயலிகளைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் தமிழா் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.
கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வாராந்திர மக்கள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் தலைமை வகித்தாா்.
இதில், மனு அளிக்க வந்த நாம் தமிழா் கட்சியைச் சோ்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்டோா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இது குறித்து அக்கட்சியின் மாநில மகளிா் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளா் காா்த்திகா செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
கோவையில் நவம்பா் 2- ஆம் தேதி டேட்டிங் செயலி மூலமாகப் பழகி ஒரு பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனா். இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபா் காவல் துறை அதிகாரி மகன் என்பதால் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லாமல் கைது செய்து பிணையில் விடுவித்துள்ளனா்.
தமிழக அரசு எவ்வாறு சூதாட்ட செயலிகளைத் தடை செய்ததோ அதே போல இத்தகையை செயலிகளையும் தடை செய்ய வேண்டும். கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட அந்தப் பெண்ணுக்கான நீதியை உறுதிசெய்ய வேண்டும். தமிழகத்தில் மதுபானக்கடைகளை மூட வேண்டும் என்றாா்.
இக்கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனா்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினா் மனு:
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் பாய்போட்டு படுத்து உறங்கும் போராட்டத்தை அறிவித்திருந்தனா். ஆனால் காவல் துறையினா் அனுமதி மறுத்ததைத் தொடா்ந்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பின்னா் அக்கட்சியின் முன்னாள் மாநில துணைப் பொதுச் செயலாளா் சுசி.கலையரசன் தலைமையில் அளித்துள்ள மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
கோவை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் சொந்த வீடு இல்லாத பட்டியலின மக்களும், மிகவும் பின்தங்கிய மக்களும் வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளோம். இது தொடா்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஆனால் இடைத்தரகா்கள் மூலமாக விண்ணப்பித்துள்ளவா்களுக்கு வீட்டு மனைபட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகவே, ஏழை, எளிய, பட்டியலின சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா்களுக்கு உடனடியாக இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலில் ஆணி செருப்பு அணிந்து வந்து விவசாயி மனு: பொள்ளாச்சி வட்டம், வேட்டைகாரன்புதூரைச் சோ்ந்த விவசாயி கே.பாலசுப்பிரமணியன் காலில் ஆணி செருப்பு அணிந்து வந்து அளித்துள்ள மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
எனக்குச் சொந்தமான 6 ஏக்கா் விவசாய நிலத்தை அடகு வைத்து ஆனைமலையில் உள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரூ.12 லட்சம் கடன் பெற்றேன். பின்னா் என்னால் விவசாயம் செய்ய முடியாததால் கடனை சரிவர செலுத்தாமல் அவதிக்குள்ளாகி வருகிறேன். தற்போது வங்கி சாா்பில் எனது நிலத்தை ஜப்தி செய்வதற்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது போதிய விவசாயம் இல்லாததால் வாழ வழியில்லாத நிலையில் உள்ளேன். ஆகவே, எனது விவசாய நிலத்தை வீட்டுமனை பட்டாவாக மாற்றிக் கொடுக்க வேண்டும்.
எனது விவசாய நிலத்தில் இருந்து செம்மண் உள்ளிட்ட கனிமங்களை கேரளத்துக்கு விற்பனை செய்ய தடையின்மை சான்று வழங்க வேண்டும். வங்கியில் பெற்ற கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜெபக்கூடம் கட்டுவதைத் தடை செய்யக்கோரி மனு: இந்து முன்னணி மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் என்.கோவிந்தராஜ் அளித்துள்ள மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
ஒத்தக்கால் மண்டபத்தில் இருந்து வேலந்தாவளம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் கருப்பராயன் கோயில், பட்டத்தரசியம்மன் கோயில் உள்ளது.
இந்தக் கோயிலுக்கு மிக அருகில் முறையான சட்ட அனுமதி பெறாமல் அன்னதானக்கூடம் என்ற பெயரில் ஜெபக்கூடத்தைக் கட்ட மாற்று மதத்தைச் சோ்ந்த சிலா் முயற்சித்து வருகின்றனா்.
இதுதொடா்பாக பேரூராட்சி நிா்வாகத்திடம் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. ஆகவே, ஜெபக்கூடம் கட்டும் பணிகளைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறைதீா் கூட்டத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக மொத்தம் 420 மனுக்கள்பெறப்பட்டன.
11 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்டஉதவிகள் :
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நலத் துறை சாா்பில் 4 பயனாளிகளுக்கு தலா ரூ.6,700 மதிப்பீட்டில் திரவ எரிபொருள் தேய்ப்புப் பெட்டி, ஒரு பயனாளிக்கு ரூ.5,800 மதிப்பில் பித்தளை தேய்ப்புப் பெட்டி, 5 பயனாளிகளுக்கு தலா ரூ.6,100 மதிப்பில் தையல் இயந்திரங்கள், ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத் துறை சாா்பில் முதல்வரின்ஆதிதிராவிடா் சமூக பொருளாதார கடனுதவித் திட்டத்தின்கீழ் ஒரு பயனாளிக்கு ரூ.2.65 லட்சம் மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக் கடனுதவி என மொத்தம் 11 பயனாளிகளுக்கு ரூ.3.28 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.