கோவையில் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்ட ‘ரோலக்ஸ்’ யானை உயிரிழப்பு
கோவை: கோவை மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூா் அருகே மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்ட ‘ரோலக்ஸ்’ காட்டு யானை வால்பாறை வனப் பகுதியில் வழுக்கி விழுந்து புதன்கிழமை உயிரிழந்ததாக வனத் துறையினா் தெரிவித்துள்ளனா்.
மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள கோவை மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூா், நரசீபுரம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் விவசாய விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தியும், விவசாயிகளை அச்சுறுத்தியும் வந்த ரோலக்ஸ் என்ற காட்டு யானையைப் பிடித்து இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதையடுத்து, சின்னத்தம்பி, பொம்மன், வாசிம் ஆகிய கும்கி யானைகளின் துணையுடன் மயக்க ஊசி செலுத்தி ‘ரோலக்ஸ்’ யானை கடந்த அக்டோபா் 17-ஆம் தேதி பிடிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு வரகளியாறு யானைகள் முகாமுக்கு கொண்டுச் செல்லப்பட்டு மரக்கூண்டில் அடைத்து பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது.
வழுக்கி விழுந்து உயிரிழப்பு:
ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்துக்கு உள்பட்ட வால்பாறை அருகே உள்ள மந்திரிமட்டம் என்ற உயரமான வனப் பகுதியில் கடந்த நவம்பா் 12- ஆம் தேதி யானை விடுவிக்கப்பட்டது. எனினும், யானைக்கு ரேடியோ காலா் பொருத்தி வனத் துறையினா் தொடா்ந்து கண்காணித்து வந்தனா். இந்த நிலையில், ‘ரோலக்ஸ்’ யானை சிறுபுளிகள் ஓடைக்கு புதன்கிழமை தண்ணீா் குடிக்கச் சென்றபோது, தரையில் வழுக்கி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
இதுகுறித்து ஆனைமலை புலிகள் காப்பக கள இயக்குநா் வெங்கடேசன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
மயக்க ஊசி செலுத்திப் பிடிக்கப்பட்ட யானை வரகளியாறு முகாமில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இயற்கைத் தாவரங்கள், குடிநீா் ஆதாரம் அதிகம் உள்ள மந்திரிமட்டம் வனப் பகுதியில் விடுவிக்கப்பட்டது. எனினும் நாள்தோறும் வனக் கண்காணிப்புக் குழுவினா் காலை 11 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை யானையின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணித்து வந்தனா்.
இந்த யானையானது விடுவிக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து 2 முதல் 3 கிலோ மீட்டா் தொலைவு சுற்றளவுக்குள் வனப் பகுதியில் சுற்றி வந்தது. இதனிடையே, வனக் கண்காணிப்புக் குழுவினா் புதன்கிழமை பிற்பகல் 12.15 மணி அளவில் யானையின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணித்து வந்த நிலையில் சிறுபுளிகள் ஓடைக்கு தண்ணீா் குடிக்கச் சென்றபோது தரையில் வழுக்கி விழுந்துள்ளது.
பின்னா் யானையின் உடலில் எந்த அசைவும் இல்லாததால் அங்கு சென்று பாா்த்தபோது யானை உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. அந்தப் பகுதியில் கைப்பேசி டவா் இல்லாததால் மாலை 4.45 மணி அளவில்தான் உயா் அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது.
இன்று உடற்கூறாய்வு:
வனக் கால்நடை மருத்துவா் வெண்ணிலா, கோவை உதவிக் கால்நடை மருத்துவா் கலைவாணன், மதுரை மற்றும் வால்பாறையைச் சோ்ந்த தலா ஒரு கால்நடை மருத்துவரைக் கொண்ட குழுவினா் அரசுசாரா நிறுவனங்களின் உறுப்பினா்களின் முன்னிலையில் யானையின் உடற்கூறாய்வு வியாழக்கிழமை நடத்தப்படவுள்ளது. முன்னதாக, யானையின் இறப்பு குறித்து உண்மைக் கண்டறியும் குழுவினரும் விசாரணை நடத்தவுள்ளனா் என்றாா்.