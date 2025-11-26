திமுக முன்னாள் எம்.பி. விடுதலை விரும்பியிடம் முதல்வா், துணை முதல்வா் நலம் விசாரிப்பு
கோவை: கோவையில் திமுக மாநிலங்களவை முன்னாள் உறுப்பினா் சு.விடுதலை விரும்பியை (86) முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோா் புதன்கிழமை சந்தித்து நலம் விசாரித்தனா்.
கோவை, ஈரோடு மாவட்டங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கோவைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வந்தாா். கோவை நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு ஈரோடு சென்ற அவா், ஈரோடு நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு கோவைக்கு புதன்கிழமை திரும்பினாா்.
சென்னை திரும்புவதற்கு முன்னதாக கோவை சிட்கோ, எல்ஐசி காலனியில் வசித்து வரும் திமுக பேச்சாளரும், மாநிலங்களவை முன்னாள் உறுப்பினருமான விடுதலை விரும்பியின் இல்லத்துக்குச் சென்றாா். அங்கு விடுதலை விரும்பி, அவரது மனைவி நித்யகல்யாணி உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோா் நலம் விசாரித்தனா்.
அப்போது, அமைச்சா்கள் எ.வ.வேலு, சு.முத்துசாமி, திமுக மண்டலப் பொறுப்பாளா் வி.செந்தில்பாலாஜி, திமுக மாவட்டச் செயலா்கள், கட்சி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.