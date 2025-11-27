10 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இளைஞா்கள் கைது
கோவை: கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இரு வடமாநில இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடம் இருந்து 10 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
கோவை மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாா் காளப்பட்டி சாலையில் ரோந்து சென்றனா். அப்போது, அந்தப் பகுதியில் உள்ள தனியாா் கல்லூரி அருகே காலி மைதானம் பகுதியில் கையில் பையுடன் நின்றிருந்த 2 இளைஞா்களைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
அவா்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்ததால் சந்தேகமடைந்த போலீஸாா் அவா்கள் வைத்திருந்த பையில் சோதனையிட்டனா். அதில் 15 கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அவா்கள் ஒடிஸா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த பிஜயகுமாா் (37) மற்றும் டேனிஸ்ஷா (22) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, அவா்கள் இருவரையும் கைது செய்தனா்.
இதைபோல, காந்திபுரம் பாரதியாா் சாலையில் 200 கிராம் கஞ்சாவுடன் நின்று கொண்டிருந்த நாமக்கல்லைச் சோ்ந்த கோகுல்நாத் (26) என்பவரை காட்டூா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.