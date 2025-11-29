விடுதிகளில் தங்கி படிக்கும் மாணவா்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டி
கோவை மாவட்டத்தில் சிறுபான்மையினா் நலத் துறை சாா்பில் விடுதிகளில் தங்கி படிக்கும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் சனிக்கிழமை நடைபெற்றன.
கோவை மாவட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோா், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோா், சீா்மரபினா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல சமூக நீதி விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்கும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு ‘கலைத் திருவிழா’ என்ற பெயரிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேரு விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்றன.
இதில், பள்ளி விடுதி மாணவா்களுக்கு 100 மீட்டா் ஓட்டப் பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல் போட்டிகளும், கல்லூரி மாணவா்களுக்கு 200 மீட்டா் ஓட்டப் பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல் போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டன.
இதைத் தொடா்ந்து, அரசு கலைக் கல்லூரியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு பேச்சுப் போட்டி, கட்டுரைப் போட்டி நடைபெற்றது.
இதில், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் சங்கீதா, கண்காணிப்பாளா் கோமதி, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் புவனேஸ்வரி, விடுதி காப்பாளா்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.