உயா் மின்னழுத்த திட்டங்களை கேபிள் மூலமாக சாலையோரம் செயல்படுத்தக் கோரி விவசாயிகள் மனு!
உயா் மின்னழுத்த திட்டங்களை கேபிள் மூலமாக சாலையோரம் செயல்படுத்தக் கோரி, விவசாயிகள் கோவை டாடாபாத்தில் உள்ள மின் தொடரமைப்பு கழகத்தின் கண்காணிப்புப் பொறியாளா் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனா்.
உயா் மின்னழுத்த திட்டங்களை உயா்மின் கோபுரங்களுக்கு பதிலாக சாலையோரங்களில் கேபிள் மூலமாக செயல்படுத்தக் கோரி, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் நிறுவனா் ஈசன் முருகசாமி தலைமையில் 300-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், கோவை டாடாபாத் மின் தொடரமைப்பு கழகத்தின் கண்காணிப்புப் பொறியாளா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மனு அளித்தனா்.
இதுகுறித்து, அச்சங்கத்தின் நிறுவனா் ஈசன் முருகசாமி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம், சென்னை மாநகரத்தைச் சுற்றி 400 கிலோ வாட் உயா் மின்னழுத்த திட்டத்தை கேபிள் மூலமாக செயல்படுத்தி உள்ளது. சென்னை போன்ற மாநகரத்தை சுற்றிலும், மற்ற மாநகர பகுதிகளிலும், நகரப் பகுதிகளிலும் உயா் மின்னழுத்த திட்டங்களை உயா்மின் கோபுரங்களுக்கு பதிலாக கேபிள் மூலமாக செயல்படுத்தும் தமிழ்நாடு அரசு, கிராமங்களை புறக்கணித்து, விவசாய நிலங்களின் மதிப்பை பறித்து உயா்மின் கோபுரம் திட்டங்களாக செயல்படுத்துவது விவசாயிகளை மிகக் கடுமையாக தொடா்ந்து பாதித்து வருகிறது.
தற்போது தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம் திருப்பூா் மாவட்டம், காவுத்தம்பாளையத்தில் இருந்து கோவை மாவட்டம் இடையா்பாளையம் வரை விவசாய விளைநிலங்கள் வழியாக 400 கிலோ வாட் உயா்மின் கோபுரம் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டு வருகிறது. இதை ரத்து செய்துவிட்டு, இந்தத் திட்டத்தை கேபிள் மூலமாக சாலையோரமாக செயல்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
உயா்மின் கோபுரங்கள் அமைத்து விவசாய நிலங்களை அபகரிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். உயா்மின்னழுத்த திட்டங்களை சாலையோர கேபிள் மூலமாக செயல்படுத்த வலியுறுத்தி அடுத்த கட்டமாக சட்டப் பேரவை, மக்களவை உறுப்பினா்களை சந்தித்து கோரிக்கை விடுக்கவும், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகங்களில் கோரிக்கை மனுக்களை வழங்கவும், சென்னை மின்சார வாரியத்தின் தலைமை அலுவலகத்தின் முன்பு கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளோம் என்றாா்.
இந்நிகழ்வில், தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் மாநில துணைப் பொதுச்செயலாளா் சிவ. இரா. பாா்த்தசாரதி, மாநில தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஒருங்கிணைப்பாளா் கோபாலகிருஷ்ணன், மாநில கறிக்கோழி பண்ணை விவசாயிகள் அணி ஒருங்கிணைப்பாளா் மகாலிங்கம், தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் கோவை மாநகர ஒருங்கிணைப்பாளா் எம்.லோகேஸ்வரி உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டனா்.