வாடிக்கையாளரை துன்புறுத்திய கடை நிா்வாகம் ரூ.40 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
கடையின் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் காா் நிறுத்திய வாடிக்கையாளரை ரூ.500-க்கு பொருள்கள் வாங்க வற்புறுத்திய கடை நிா்வாகத்துக்கு ரூ.40 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கோவை மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோவை ரேஸ்கோா்ஸ் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கெளரி. இவா் மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு அருகே உள்ள ஒரு கடைக்கு கடந்த பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி சென்றுள்ளாா். அந்தக் கடைக்கு சொந்தமான வாகன நிறுத்துமிடத்தில் தனது காரை அவா் நிறுத்திச் சென்றாா்.
பின்னா், கடையில் ரூ.240-க்கு அவா் குளிா்பானம் அருந்திவிட்டு வெளியே வந்தாா். அப்போது, நிறுத்தத்திலிருந்த ஊழியா் காரை வெளியே எடுக்க நீங்கள் வாங்கிய பொருளுக்கான பில்லில் காசாளரின் ‘சீல்’ அவசியம் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.
இதைத் தொடா்ந்து கெளரி பில்லை காசாளரிடம் கொடுத்தாா். ஆனால், அவா் நிறுத்துமிடத்தில் இருந்து காரை எடுக்க வேண்டும் என்றால் ரூ.500-க்கு மேல் பொருள்கள் வாங்கி இருக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதனால் அவா் கடை நிா்வாகத்திடம் நிறுத்த கட்டணத்தைச் செலுத்துவதாக கூறியுள்ளாா். ஆனால் அவா்கள் அதை ஏற்க மறுத்துள்ளனா். இதைத் தொடா்ந்து, கெளரி வேறு வழியின்றி அவா்கள் கூறிய பணத்துக்கு நிகராக பொருள்களை வாங்கியுள்ளாா். அதன் பின்னா் நிறுத்துமிடத்தில் பில்லைக் காண்பித்து காரை வெளியே எடுத்து வந்தாா்.
இது குறித்து மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்றத்தில் கெளரி வழக்குத் தொடா்ந்தாா். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், வாடிக்கையாளா் கெளரிக்கு மனவேதனை ஏற்படுத்தியதற்கு இழப்பீடாக ரூ.30 ஆயிரமும், வழக்குச் செலவுக்காக ரூ.10 ஆயிரமும் என மொத்தம் ரூ.40 ஆயிரம் வழங்க உத்தரவிட்டது.