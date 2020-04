கரோனா நோய்த்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட 27 பேரின் குடும்பங்களைச் சோ்ந்த 70 போ் தீவிர கண்காணிப்பு

கரோனா நோய்த்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட 27 பேரின் குடும்பங்களைச் சோ்ந்த 70 போ் தீவிர கண்காணிப்பு

By DIN | Published on : 05th April 2020 12:06 AM | அ+அ அ- | |