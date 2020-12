வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து வெங்கய்ய நாயுடுவுக்கு கருப்புக் கொடி: நாம் தமிழா் கட்சியினா் 16 போ் கைது

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து வெங்கய்ய நாயுடுவுக்கு கருப்புக் கொடி: நாம் தமிழா் கட்சியினா் 16 போ் கைது

By DIN | Published on : 17th December 2020 07:07 AM