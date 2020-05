பலத்த காற்றுடன் மழை வடவள்ளியில் மரம் விழுந்து வீடு சேதம்: 2 மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிப்பு

By DIN | Published on : 03rd May 2020 12:36 AM | அ+அ அ- | |