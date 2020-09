கோவையில் வீடு இடிந்து உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 12 லட்சம் நிவாரண உதவி

