அரசு செயலருடனான பேச்சுவாா்த்தை தோல்வி: என்.டி.சி. தொழிற்சங்கங்கள் ஆகஸ்ட் 7இல் ஆலோசனை

