கடைகளில் பணியாற்றும் ஊழியா்கள் 2 தவணை கரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்: மாநகராட்சி எச்சரிக்கை

