45 வயதிற்கு மேற்பட்டவா்களுக்கு கரோனா தடுப்பூசி: கோவைக்கு 48 ஆயிரம் தடுப்பூசிகள் வரவழைப்பு

By DIN | Published on : 03rd June 2021 09:28 AM | அ+அ அ- | |