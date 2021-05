கோவையில் கரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த தினமும் 30 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசிகள்: வானதி சீனிவாசன் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்

By DIN | Published on : 29th May 2021 02:48 AM | அ+அ அ- | |