மழை பாதிப்புகளுக்கு 1077 என்ற எண்ணுக்கு அழைக்கலாம்: பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அறிவுறுத்தல்

