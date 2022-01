கரோனாவால் பாதிக்கப்படுபவா்களில் 88% போ் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள அனுமதி: சுகாதாரத் துறையினா் தகவல்

கரோனாவால் பாதிக்கப்படுபவா்களில் 88% போ் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள அனுமதி: சுகாதாரத் துறையினா் தகவல்

By DIN | Published on : 13th January 2022 08:02 AM | அ+அ அ- | |