தென்மேற்குப் பருவ மழை முன்னேற்பாடு: மாவட்டத்தில் 20 ஆயிரம் போ் தங்கும் விதமாக 65 முகாம்கள் தயாா்

தென்மேற்குப் பருவ மழை முன்னேற்பாடு: மாவட்டத்தில் 20 ஆயிரம் போ் தங்கும் விதமாக 65 முகாம்கள் தயாா்

By DIN | Published On : 09th July 2022 02:02 AM | Last Updated : 09th July 2022 02:02 AM | அ+அ அ- |